Lo zampino Nba nella finale | per la prima volta i vincitori avranno un anello d' oro | FOTO

Per la prima volta, i vincitori dei Mondiali 2026 riceveranno anche un anello d'oro personalizzato, oltre al trofeo e alle medaglie d’oro. La novità si ispira alla tradizione della NBA, dove i campioni indossano un anello simbolo di vittoria. Questa decisione rappresenta un'inedita collaborazione tra il mondo del calcio e quello del basket, portando un elemento tipico della pallacanestro nel contesto del torneo mondiale.

I vincitori dei Mondiali 2026 riceveranno, oltre al trofeo e alle medaglie d'oro, esclusivi anelli celebrativi personalizzati, segnando una prima volta che porta una tipica tradizione sportiva del basket americano nel calcio globale., In occasione della finale del 19 luglio al New York New Jersey Stadium, la Fifa inaugura questa iniziativa producendo una serie limitata di soli 2.026 pezzi numerati, celebrando così l'anno dell'evento., Sebbene il capitano e il tecnico della nazionale trionfante indosseranno una versione provvisoria durante la premiazione, i 30 anelli destinati ai componenti della squadra saranno successivamente rifiniti su misura per garantire una perfetta vestibilità, caratterizzati dall'effigie del trofeo Fifa su un lato e dall'identità della selezione vincitrice sull'altro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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