In Italia, lo stipendio medio netto in un ristorante è di 1.700 euro per un lavoro a tempo pieno, secondo il secondo Bollettino dell’Osservatorio Restworld sulla Ristorazione. Il rapporto evidenzia anche un divario tra Nord e Sud, con salari più bassi nelle regioni meridionali.

Un recente report svela quanto si guadagna in un ristorante oggi in Italia: circa 1.700 euro netti, come media, per un impiego full time. Ne dà notizia il secondo Bollettino dell’ Osservatorio Restworld sulla Ristorazione. L’analisi prende in esame 6.108 offerte con stipendio dichiarato dal datore di lavoro, pubblicate sulla piattaforma Restworld tra aprile 2024 e giugno 2026. Quanto si guadagna in un ristorante. Il rapporto non si basa quindi su sondaggi o stime, ma sulle cifre indicate direttamente dalle imprese nelle offerte rivolte ai candidati. Il dato non rappresenta di conseguenza l’intero settore italiano, compreso il lavoro irregolare o le forme di occupazione stagionale non intercettate dalla piattaforma. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto si guadagna in un ristorante, stipendio mediano è 1.700 euro ma divario netto tra Nord e Sud

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ferrero assume lavoratori tra Nord e Sud, anche senza esperienza: quanto si guadagnaFerrero sta cercando nuovi dipendenti in diversi stabilimenti italiani, con assunzioni aperte anche a chi non ha esperienza.

Disabilità e scuola, il divario Nord-Sud si allarga: al Nord più ritardi e docenti non specializzati, al Sud barriere e isolamentoAl Nord, molte scuole registrano ritardi nell’inclusione di studenti con disabilità e mancano docenti specializzati.

Temi più discussi: Ecco quanto guadagna chi lavora in un ristorante. E tra Nord e Sud Italia vistose differenze; Il Sud accelera la crescita: con la Zes investimenti per 9 miliardi, Puglia regina dell'export; Irpef regionale, la mappa dei rincari regione per regione: chi paga di più; Sanità, migliorano i Livelli Essenziali di Assistenza: Veneto, Emilia-Romagna e Toscana ai vertici, persistono i divari tra Nord e Sud.

Quanto si guadagna in un ristorante, stipendio mediano è 1.700 euro ma divario netto tra Nord e Sudresponsabile di cucina – 2.423 euro; sous chef – 2.250 euro; cuoco capo partita – 1.998 euro; responsabile di sala – 1.978 euro; pizzaiolo – 1.815 euro; bartender – 1.735 euro; cameriere – 1.572 euro; ... quifinanza.it

Quanto guadagna un cameriere in Italia? Gli stipendi medi da nord a sudLo stipendio di chi lavora nella ristorazione da sempre è molto discusso in Italia: ecco i dati ufficiali e dove si guadagna di più (e di meno) in Italia ... msn.com