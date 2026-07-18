Quanto guadagna un insegnante oggi rispetto al 2014? Meno molto meno Ecco i numeri che nessuno racconta Rosano ANIEF | I più penalizzati della PA INTERVISTA

Dal 2014, gli insegnanti italiani hanno visto diminuire i propri salari, con una perdita significativa rispetto al passato. Secondo un rappresentante sindacale, i docenti sono tra i lavoratori pubblici più penalizzati. La legge di bilancio recente ha previsto agevolazioni fiscali e bonus per il settore privato, mentre nel settore pubblico, in particolare nella scuola, non sono stati introdotti incentivi simili. Mentre il governo introduce misure per il privato, i docenti attendono ancora interventi sul fronte retribuzioni.

Mentre il governo concede detassazioni e bonus al privato, i docenti italiani guardano e aspettano. L'ultima legge di bilancio ha garantito agevolazioni per gli straordinari nel settore privato, ma per la scuola niente. E i numeri raccontano una storia che fa arrabbiare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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