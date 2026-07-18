Quando un pallone diventa una pagina da scrivere

Da gbt-magazine.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una partita di calcio, il pallone è finito tra le mani di un giocatore che ha scritto una pagina di ricordi. La partita si è conclusa, ma le emozioni e le immagini rimangono vive nel tempo. Le parole e le fotografie, ormai ingiallite, testimoniano quei momenti che sembrano non finire mai, anche dopo il fischio finale.

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Ci sono partite che finiscono al novantesimo minuto e altre che non terminano mai. Continuano nei ricordi, nelle parole, nelle fotografie ingiallite dal tempo. Perché il calcio, quando incontra la letteratura, smette di essere soltanto un gioco: diventa racconto, memoria, metafora della vita. Lo aveva intuito oltre vent’anni fa Darwin Pastorin, raccontando l’esordio della Nazionale degli Scrittori. Un gruppo di uomini abituati a rincorrere frasi, versi e idee che, per un giorno, decisero di rincorrere un pallone. Non per vincere una coppa, ma per ritrovare il bambino che ciascuno aveva lasciato negli anni. È un’immagine che conserva ancora oggi una forza straordinaria. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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