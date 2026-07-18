Un uomo condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori in fuga nel 2021 è stato incarcerato, scatenando un’ondata di proteste. La sua condanna definitiva ha portato a una mobilitazione pubblica contro l’arresto. La vicenda ha suscitato reazioni di dissenso tra cittadini e associazioni, che contestano la decisione giudiziaria. Nessuna modifica legale è stata annunciata, né si sono verificati interventi ufficiali per modificare la sentenza.

Evidentemente la misura è colma, diversamente non si spiega l’ondata di indignazione collettiva per la carcerazione di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso, nell’aprile del 2021, due rapinatori in fuga dal suo negozio che avevano appena saccheggiato. Evidentemente la gente non accetta più di discutere sui secondi e sui metri di distanza (peraltro entrambi pochi) dal preciso luogo del crimine (l’interno del negozio) che trasformano una legittima difesa in un duplice omicidio volontario; evidentemente si è creato un abisso tra l’astratta applicazione dei codici da parte di pm e giudici e la giustizia reale che... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quando è troppo è troppo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TROPPO IO

Notizie e thread social correlati

Non solo amore, ora c’è anche il friend bombing: quando un’amicizia diventa troppo intensa (troppo in fretta)È arrivato il termine “friend bombing”, usato recentemente sui social e nei podcast dedicati alle relazioni.

Quando è troppo è troppo tardiIn un contesto in cui le questioni di sicurezza e responsabilità vengono spesso discusse pubblicamente, si registra un episodio in cui un alto...

Temi più discussi: Al G8 di Genova non avevo ancora tre anni…; Il XXV rapporto INPS, intervista a Walter Rizzetto (9.07.2026); Botta e risposta su una sinistra fondata sulle partecipazioni statali; MotoGP | Il trappolone di Marc Marquez a Martin e Di Giannantonio.

POSSIAMO CHIAMARLA LA ZONA MERINO Il rapporto tra Mikel Merino e i gol realizzati nelle fasi finali di partita ha raggiunto i livelli di una storia d’amore senza alcun limite. È una storia che ha inizio agli scorsi Europei e che si sta ulteriormente alimenta x.com

Cortisolo: scopri perché è essenziale e quando preoccuparsiIl cortisolo è molto più di un semplice ormone dello stress. Scopri le sue funzioni essenziali e quando è davvero il caso di preoccuparsi. tuobenessere.it

Dormire bene è importante ma quando è troppo meglio indagareDormire non è una parentesi tra due giornate: è manutenzione biologica. E una nuova ricerca su Nature suggerisce che il nostro corpo sembra invecchiare meglio quando il sonno resta dentro una finestra ... repubblica.it