Quando è troppo è troppo

Da liberoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori in fuga nel 2021 è stato incarcerato, scatenando un’ondata di proteste. La sua condanna definitiva ha portato a una mobilitazione pubblica contro l’arresto. La vicenda ha suscitato reazioni di dissenso tra cittadini e associazioni, che contestano la decisione giudiziaria. Nessuna modifica legale è stata annunciata, né si sono verificati interventi ufficiali per modificare la sentenza.

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Evidentemente la misura è colma, diversamente non si spiega l’ondata di indignazione collettiva per la carcerazione di Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni per aver ucciso, nell’aprile del 2021, due rapinatori in fuga dal suo negozio che avevano appena saccheggiato. Evidentemente la gente non accetta più di discutere sui secondi e sui metri di distanza (peraltro entrambi pochi) dal preciso luogo del crimine (l’interno del negozio) che trasformano una legittima difesa in un duplice omicidio volontario; evidentemente si è creato un abisso tra l’astratta applicazione dei codici da parte di pm e giudici e la giustizia reale che... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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