Mario Roggero, 72 anni, si è costituito nel carcere di Bollate, a Milano, dove dovrà scontare una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi di reclusione. Il gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato per aver ucciso due rapinatori durante un assalto alla sua attività in provincia di Cuneo. Dopo il suo ingresso in carcere, non sono stati segnalati ulteriori sviluppi o azioni legali.

Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate, a Milano, dove dovrà scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Il gioielliere di Grinzane Cavour, 72 anni, è stato condannato per l’uccisione di due rapinatori dopo l’assalto avvenuto nella sua attività in provincia di Cuneo. L’ingresso in carcere arriva dopo la conclusione del lungo percorso giudiziario, con la conferma della sentenza da parte della Corte di Cassazione. Il caso ha alimentato per anni il confronto pubblico sui confini della legittima difesa e sull’uso delle armi durante una rapina. Mario Roggero in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva. Secondo quanto riferito, Roggero si è presentato spontaneamente all’istituto penitenziario di Bollate alle 16:45, dopo l’emissione dell’ordine di carcerazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Quando è entrato in carcere..”. Mario Roggero si è costituito, cosa è successo dopo il suo ingresso a Bollate

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Mario Roggero entra in carcere: si costituisce a Bollate mentre cresce la richiesta di grazia

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