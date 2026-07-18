Quando arriva la quattordicesima ai pensionati? Ecco le date gli importi e cosa fare se manca

La quattordicesima viene erogata con la pensione di luglio 2026, secondo le date stabilite dall'INPS. L'importo varia da 336 a 655 euro, a seconda dei requisiti di reddito e contributivi. La somma è destinata ai pensionati che soddisfano i requisiti previsti dalla legge. Se la quattordicesima non è arrivata, è possibile verificare eventuali errori o mancanze tramite i canali ufficiali dell'ente previdenziale.

Quattordicesima con la pensione di luglio 2026: ecco a chi spetta, gli importi da 336 a 655 euro e cosa fare se non è arrivata. Con la rata di luglio 2026 l'INPS ha erogato la quattordicesima ai pensionati in possesso dei requisiti anagrafici, contributivi e reddituali previsti dalla legge. Le istruzioni operative sono contenute nel messaggio INPS n. 2052 del 19 giugno 2026. Il pagamento avviene d'ufficio: non serve presentare alcuna domanda, e la somma compare direttamente nel cedolino. A chi spetta la quattordicesima La somma aggiuntiva spetta ai titolari di pensione a carico dell' Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative gestite dall'INPS, in presenza di due requisiti: età: almeno 64 anni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Tabella Quattordicesima Pensionati 2026: Date, Importi e Requisiti

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Quando arriva la quattordicesima ai pensionati? Le date, gli importi e cosa fare se mancaNel luglio 2026, l'INPS ha erogato la quattordicesima ai pensionati che soddisfano i requisiti di età, contributi e reddito previsti dalla legge.

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