Quando arriva la pensione di agosto 2026? Poste dal 1° banche dal 3 e il rimborso 730

Notizia in breve

La pensione di agosto 2026 sarà disponibile dal primo giorno del mese, che cade di sabato, con accrediti ai pensionati di Poste italiane e banche in date diverse: Poste dal 1°, banche dal 3. Il rimborso del 730 sarà incluso in alcuni cedolini. Chi ha ricevuto la quattordicesima a luglio riceverà un importo più basso, mentre chi ha un debito fiscale in dichiarazione vedrà una trattenuta sulla pensione.