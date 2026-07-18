Quando arriva la pensione di agosto 2026? Poste dal 1° banche dal 3 e il rimborso 730
La pensione di agosto 2026 sarà disponibile dal primo giorno del mese, che cade di sabato, con accrediti ai pensionati di Poste italiane e banche in date diverse: Poste dal 1°, banche dal 3. Il rimborso del 730 sarà incluso in alcuni cedolini. Chi ha ricevuto la quattordicesima a luglio riceverà un importo più basso, mentre chi ha un debito fiscale in dichiarazione vedrà una trattenuta sulla pensione.
La pensione di agosto 2026 arriva in due tempi – il 1° cade di sabato – e per molti pensionati porta con sé il rimborso del 730. Sul cedolino, però, non tutti troveranno un importo più alto: chi a luglio ha incassato la quattordicesima vedrà un assegno più leggero, e chi chiude la dichiarazione a debito si troverà la prima trattenuta. Ecco le date, che cosa cambia nel cedolino e come verificarlo. Quando arriva la pensione di agosto 2026 Le pensioni sono pagate il primo giorno bancabile del mese, con l'unica eccezione di gennaio, che slitta al secondo. Ad agosto 2026 il 1° cade di sabato: una circostanza che divide la platea in due. per... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Pensioni Luglio 2026: Date Ufficiali, Quattordicesima e Novità Rimborsi 730
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Quando viene pagata la pensione di agosto 2026? Date diverse per chi la riceve presso le Poste che tramite le banche. Questo mese l'assegno è più ricco per chi ha diritto al rimborso del 730 - Pensioni / Pubblico, INPS x.com
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