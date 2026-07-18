Nelle ultime ore, alcune località del foggiano hanno raggiunto i 42 gradi, segnando il picco di caldo in Puglia. La mappa del dipartimento della protezione civile evidenzia in fucsia le aree con temperature più elevate, concentrate principalmente nel foggiano, nella Bat e nel tarantino. La situazione riguarda le ore di punta delle temperature massime, con le zone più calde identificate principalmente in queste aree.

L’immagine, tratta da schema del dipartimento della protezione civile della Puglia, si riferisce al’ora delle temperature massime in Puglia. In fucsia le località quelle più alte e, si osserva, sono essenzialmente nel foggiano, Loconia nella Bat e alcune nel tarantino. Stornarella con 41,9 gradi ha fatto registrare la temperatura maggiore nella regione oggi. Ieri a San Paolo di Civititate, sempre in provincia di Foggia, erano stati toccati i 42,7 gradi. Città campione: oggi Bari è in allerta arancione per le ondate di calore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Domani sarà in codice rosso. L'articolo Puglia, caldo: quota 42 gradi Nel foggiano proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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