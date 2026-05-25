Nella giornata di oggi, le temperature nella regione Puglia hanno superato i 31 gradi. In particolare, Taranto e Cerignola hanno registrato 31,2 gradi. La fascia costiera occidentale del tarantino e l’area del cerignolano hanno raggiunto gli stessi livelli di caldo. Non sono stati segnalati altri valori termici significativi o variazioni notevoli nelle zone circostanti.

Taranto e Cerignola a 31,2 gradi. La fascia costiera occidentale del tarantino e l’area, appunto, del cerignolano agli stessi livelli. Una giornata di caldo superiore a quella di ieri in Puglia. Stando alle previsioni è a sua volta una premessa rispetto a quella di domani che dovrebbe essere la più calda di questo periodo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Puglia, caldo: Taranto e zone del foggiano oltre i 31 gradi Meteo

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