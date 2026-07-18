Un psicologo di base ha svolto 600 colloqui in un anno, coinvolgendo circa 150 pazienti di età compresa tra i 20 e i 90 anni. I primi dodici mesi hanno visto un'utenza molto varia, con diversi problemi affrontati durante gli incontri. I dati indicano un’attività intensa e una vasta gamma di bisogni emersi tra gli assistiti. La maggior parte delle sessioni si sono concentrate su questioni di natura emotiva, relazionale e di gestione dello stress.

Seicento colloqui in dodici mesi, quasi 150 pazienti presi in carico, un’utenza che spazia dai 20 ai 90 anni. Sono i numeri del primo bilancio dello Psicologo di base, il servizio sperimentale attivo da un anno nella Casa della Comunità di Greve in Chianti, che si conferma una risposta efficace ai bisogni psicologici del territorio, con numeri in costante crescita e un alto livello di gradimento tra i cittadini. La professionista Giulia Pagliai si è insediata il 13 maggio 2025 nella sede di via della Pace. Da allora il servizio, gratuito e strutturato in un massimo di sei incontri, ha intercettato soprattutto il disagio di giovani e anziani soli, provenienti da tutta l’area del Chianti e delle colline fiorentine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Psicologo di base. Seicento colloqui nel primo anno

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