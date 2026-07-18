PSG Kolo Muani ai margini | allenamenti con le giovanili mentre la Juve continua il pressing
Kolo Muani si allena con le squadre giovanili del PSG, senza partecipare alle sessioni della prima squadra. La sua presenza nel gruppo principale è praticamente assente, mentre il club francese non ha ancora chiarito il suo ruolo. La Juventus continua a seguire con attenzione la situazione, senza ancora fare offerte ufficiali. La posizione del giocatore appare sempre più lontana dal primo team parigino.
PSG, Kolo Muani sempre più ai margini: relegato alle giovanili mentre la Juventus intensifica il pressing. Il futuro di Randal Kolo Muani resta sospeso, quasi appeso a un filo. Sessione dopo sessione, il francese continua a essere uno dei nomi più discussi negli uffici della Juventus: un vero pallino della dirigenza bianconera, che sogna di riportarlo a Torino dopo i sei mesi vissuti tra gennaio e giugno 2025. Rientrato a Parigi dopo il prestito annuale al Tottenham, il classe 1998 è ormai completamente fuori dal progetto tecnico del PSG di Luis Enrique. Tutte le parti coinvolte attendono di trovare una soluzione che soddisfi ogni esigenza, anche perché la volontà del giocatore è chiarissima: la Juventus è l’unica destinazione che Kolo Muani prende in considerazione per il prosieguo della sua carriera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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