Kolo Muani si allena con le squadre giovanili del PSG, senza partecipare alle sessioni della prima squadra. La sua presenza nel gruppo principale è praticamente assente, mentre il club francese non ha ancora chiarito il suo ruolo. La Juventus continua a seguire con attenzione la situazione, senza ancora fare offerte ufficiali. La posizione del giocatore appare sempre più lontana dal primo team parigino.

PSG, Kolo Muani sempre più ai margini: relegato alle giovanili mentre la Juventus intensifica il pressing. Il futuro di Randal Kolo Muani resta sospeso, quasi appeso a un filo. Sessione dopo sessione, il francese continua a essere uno dei nomi più discussi negli uffici della Juventus: un vero pallino della dirigenza bianconera, che sogna di riportarlo a Torino dopo i sei mesi vissuti tra gennaio e giugno 2025. Rientrato a Parigi dopo il prestito annuale al Tottenham, il classe 1998 è ormai completamente fuori dal progetto tecnico del PSG di Luis Enrique. Tutte le parti coinvolte attendono di trovare una soluzione che soddisfi ogni esigenza, anche perché la volontà del giocatore è chiarissima: la Juventus è l’unica destinazione che Kolo Muani prende in considerazione per il prosieguo della sua carriera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - PSG, Kolo Muani ai margini: allenamenti con le giovanili mentre la Juve continua il pressing

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