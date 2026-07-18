Provinciale tra Sant’Agata e Durazzano | al via i lavori per l’ultimo tronco

Lunedì 20 luglio inizieranno i lavori di sistemazione dell’ultimo tratto della strada provinciale tra Sant’Agata e Durazzano. Gli interventi riguarderanno il ripristino del piano viabile e dureranno alcune settimane. La strada rimarrà chiusa al traffico durante le operazioni, con deviazioni segnalate. Nessuna data di fine lavori è stata comunicata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Lunedi 20 luglio p.v. avranno inizio i lavori di sistemazione dell’ultimo tronco ancora da recuperare del piano viabile della Strada provinciale n. 122 collegante Sant’Agata dè Goti e Durazzano. Lo comunica Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il quale ha precisato che, con questo intervento, la S.p. n. 122 risulterà interamente asfaltata e percorribile in sicurezza. L’ultimo tronco comporta lavori su circa mt. 800 lineari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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