Fratelli d’Italia e Futuro nazionale stanno discutendo di un’intesa sulla sicurezza, ma il dialogo resta aperto e complicato. Le fonti parlamentari di Fdi affermano che ogni accordo dipende dalla fiducia al governo. La porta tra i due gruppi rimane socchiusa, anche se non completamente chiusa, e le negoziazioni continuano con ostacoli ancora presenti.

Una porta rimasta socchiusa. Il dialogo tra Fratelli d’Italia e Futuro nazionale è pieno di ostacoli ma non del tutto chiuso. «Qualunque ragionamento è subordinato al voto della fiducia a governo», dicono fonti parlamentari di Fdi. «Nessuno ci ha chiamato», rispondono i vannacciani dalla Camera. Assomiglia a un valzer. I corpi, i due partiti, restano distanti ma i punti di contatto sono almeno quattro: immigrazione, proliferazione dell’islam politico, sicurezza e identità culturale. I temi possono fare da collante ma ognuno vuole che sia l’altro ad avvicinarsi per primo. Certo, Fdi non ha alcuna intenzione di farsi dettare l’agenda (o i tempi) dal generale: i meloniani governano il Paese e sono il primo partito d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Prove d’intesa tra Fdi e Vannacci "Fiducia possibile sulla sicurezza"

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