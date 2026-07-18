Protesta contro l’impianto di biometano | miasmi e ricorso al Tar

I cittadini protestano contro un impianto di biometano, segnalando cattivi odori e miasmi persistenti, soprattutto di sera e notte. Le segnalazioni riguardano anche i comuni vicini, dove le condizioni di vita sono state influenzate dal fenomeno. Di fronte a questa situazione, alcuni hanno presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale. La disputa riguarda le emissioni dell’impianto e l’impatto sulla qualità dell’aria nelle aree circostanti.

Tempo di lettura: 7 minuti L’emergenza legata all’ impianto biometano continua ad alimentare tensioni e proteste. I cittadini denunciano miasmi persistenti e cattivi odori che, soprattutto nelle ore serali e notturne, rendono difficile la vita quotidiana anche nei comuni limitrofi. Il sindaco Salvatore Mazzone annuncia la costituzione del Comune davanti al Tar e si dice pronto a sostenere ogni iniziativa di protesta, mentre si accende il confronto politico con la consigliera Barbara Vetere. Intanto commercianti e residenti chiedono interventi immediati per tutelare salute, qualità della vita e l’immagine turistica del paese natale di Padre Pio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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