Proserpio in festa Arriva la storica ultramaratona
Nel centro di Proserpio si è svolta oggi la partenza dell'ultramaratona Milano-Proserpio, una gara storica della regione. Gli atleti sono partiti nel tardo pomeriggio dal parco Nord e si sono diretti verso il traguardo, che si trova nella stretta nel centro del paese. L’arrivo è previsto in serata, all'imbrunire. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, con i volontari e gli spettatori presenti lungo il percorso.
È tutto pronto al traguardo nella caratteristica strettoia nel centro di Proserpio per accogliere gli atleti dell’ ultramaratona. Torna a rivivere oggi, con la partenza prevista nel tardo pomeriggio dal parco Nord e l’arrivo all’imbrunire, la storica Milano-Proserpio, una delle pagine più belle della storia podistica lombarda. Ideata da Renato Cèpparo, imprenditore visionario, ideatore anche della Stramilano e organizzatore della prima spedizione italiana in Antartide, la competizione torna dopo cinquant’anni e riprende il filo interrotto delle edizioni storiche disputate tra il 1971 e il 1976. La Milano–Proserpio è un’ultramaratona di circa 50 chilometri che collega Milano al Triangolo Lariano attraversando 17 Comuni, lungo un percorso fedele alle storiche edizioni degli anni ’70. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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