proserpio in festa arriva la storica ultramaratona

Notizia in breve

Nel centro di Proserpio si è svolta oggi la partenza dell'ultramaratona Milano-Proserpio, una gara storica della regione. Gli atleti sono partiti nel tardo pomeriggio dal parco Nord e si sono diretti verso il traguardo, che si trova nella stretta nel centro del paese. L’arrivo è previsto in serata, all'imbrunire. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti, con i volontari e gli spettatori presenti lungo il percorso.