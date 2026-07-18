Pronostico Viking-Sandefjord | sorpasso in vetta

Durante la quattordicesima giornata del campionato norvegese, il Viking affronta il Sandefjord. La squadra di casa, seconda in classifica e con tre partite in meno rispetto alla capolista, ha la possibilità di superarla in classifica con una vittoria. La partita si gioca in un momento in cui il Viking cerca di recuperare terreno e migliorare la sua posizione in classifica.

Viking-Sandefjord è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Secondo in classifica alle spalle del Tromso – ma con tre partite in meno giocate fino al momento – il Viking ha la seria opportunità di ribaltare la classifica. Certo, se non sarà sabato sarà nelle prossime settimane – il punto dietro l’attuale capolista è solo uno – ma è meglio, senza dubbio, non perdere colpi. Pronostici Viking-Sandefjord: sorpasso in vetta (Profilo Instagram Viking) – Ilveggente.it La sconfitta della scorsa settimana in trasferta contro il Sarpsborg deve essere messa alle spalle. Dopo una serie di dieci vittorie di fila e un pareggio ci può stare un mezzo passo falso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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