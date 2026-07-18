Pronostico Molde-Brann | una vera e propria bestia nera

Il Molde ha vinto tutte le ultime dieci sfide contro il Brann in campionato. La partita, valida per la quattordicesima giornata norvegese, si gioca tra le due squadre. Il pronostico indica un vantaggio per il Molde, che non ha mai perso contro il Brann nelle ultime dieci occasioni.

Molde-Brann è una partita valida per la quattordicesima giornata del campionato norvegese: formazioni e pronostico Una vera e propria bestia nera. Da dieci partite a questa parte, il Molde, quando vede il Brann sorride. Sì, il filotto è clamoroso. Dieci affermazioni di fila per la squadra che gioca in casa contro gli ospiti. (Profilo Instagram Molde) – Ilveggente.it Nonostante il momento tutt’altro che positivo – due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre uscite – per il Monde è arrivato il momento di cambiare strada. Di cambiare atteggiamento. E di cambiare proprio la situazione. Il Brann, dal proprio canto, quando gioca in trasferta si ritrova spesso non con le stesse possibilità che riesce ad avere quando lo fa in casa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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