Premio Urbanistica 2026 Vince Per tutti dappertutto | Scommessa riuscita di Colle

Notizia in breve

Il progetto “Per tutti, dappertutto” ha vinto il Premio Urbanistica 2026, ottenendo un riconoscimento nazionale nel settore della rigenerazione urbana e pianificazione territoriale. La giuria ha valutato l’efficacia e l’innovazione dell’intervento, considerandolo una scommessa riuscita di Colle. Il premio è stato consegnato durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. La vittoria evidenzia l’impatto positivo del progetto sulla città e sul territorio circostante.