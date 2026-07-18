Premio Urbanistica 2026 Vince Per tutti dappertutto | Scommessa riuscita di Colle
Il progetto “Per tutti, dappertutto” ha vinto il Premio Urbanistica 2026, ottenendo un riconoscimento nazionale nel settore della rigenerazione urbana e pianificazione territoriale. La giuria ha valutato l’efficacia e l’innovazione dell’intervento, considerandolo una scommessa riuscita di Colle. Il premio è stato consegnato durante una cerimonia ufficiale, alla presenza di rappresentanti istituzionali e professionisti del settore. La vittoria evidenzia l’impatto positivo del progetto sulla città e sul territorio circostante.
Colle conquista un riconoscimento nazionale nel campo della rigenerazione urbana e della pianificazione territoriale. Il progetto “Per tutti, dappertutto: una strategia di rigenerazione a base culturale per Colle“, nato nell’ambito della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, è tra i vincitori del Premio Urbanistica 2026 nella categoria “Piani e programmi“. Un premio che riguarda una precisa idea di città: utilizzare la cultura non come semplice vetrina, ma come strumento capace di generare relazioni, inclusione e sviluppo. Una prospettiva che prova a mettere in comunicazione luoghi, persone e competenze, superando l’idea di una cultura confinata nei soli spazi tradizionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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