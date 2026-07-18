premilcuore ricorda il mugnaio mengozzi

Premilcuore ricorderà domani Domenico Mengozzi, l’ultimo mugnaio dell’omonimo mulino di Fiumicello, nel ventesimo anniversario della morte. Alle ore 16 nella chiesa della frazione sarà celebrata una messa di suffragio presieduta dal parroco di Premilcuore, don Massimo Tumini, con la partecipazione dei famigliari, degli amici e di tutti quelli che hanno conosciuto Domenico per la sua passione e l’amore per il suo mulino, la sua storia e la scultura in pietra. Il figlio Mario, che ora abita a Grisignano di Forlì, dove vive anche la sorella Dealma, racconta: "Mio padre Domenico era molto legato al Mulino di Fiumicello, gestito dalla famiglia Mengozzi di sicuro fin dal Settecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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