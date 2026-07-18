Preghiera della sera 18 luglio | invochiamo la Madonna in questa notte
Alle 18 di ieri sera si è tenuta la preghiera dedicata a Maria, rivolta a chi affronta momenti difficili. La recita, guidata da un sacerdote, invita a invocare la Madonna per trovare speranza e fede. La preghiera si svolge in un’atmosfera di raccoglimento, con le persone che si uniscono per chiedere conforto e luce nelle ore di oscurità.
La profonda invocazione a Maria di don Tonino Bello da recitare nei momenti di oscurità e prova per ritrovare la speranza e la luce della fede, affinché Lei ci accompagni verso l’aurora. Invochiamo la Madonna, pronti per ricevere il dono di una notte serena e risvegliarci ritemprati in una nuova alba di grazia, pregandola insieme a Padre Pio. Signore, rendi acuto il mio sguardo, in questo lungo cammino del mio pellegrinaggio terreno, affinché sappia riconoscere la Tua luce e mi lasci illuminare da essa anche nei luoghi più oscuri della sofferenza umana; così la mia gioia sarà perfetta, fino al punto più profondo, più basso della Tua incarnazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Segui gli aggiornamenti su Madonna.
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Preghiera della sera 1 luglio: invochiamo la protezione di San Giuseppe per questa notte
Preghiera della sera 5 giugno: invochiamo il Sacro Cuore per ricevere la pace in questa notteIl 5 giugno si invita a recitare una preghiera dedicata al Sacro Cuore di Gesù, chiedendo pace per la notte.
Argomenti più discussi: Spiritualità: Roma, al Monastero Santi Quattro Coronati tornano dal 18 luglio i Vespri d’estate; Vespri d' Estate ai Santi Quattro Coronati a Roma; A Barbagelata una giornata di ascolto e preghiera. Sabato 18 luglio; Pastoralia di Domenico Mennillo, un atto d’amore a Pietraroja.
Preghiera della sera al Sacro Cuore di Gesù in cui ci rifugiamo prima del riposo Trovi il testo completo della preghiera al link nel primo commento facebook
European Sport European Football Corsa in Giallo European Flag Arsene Heitz Medaglia Miracolosa pellegrina anche a Rue du Bac 140, Paris, ci sarà questa sera la veglia di Preghiera, aspettando Leone XIV Paris sede tra poco degli Europei LEN #Team x.com
mamma ha usato il termine inculcare per diffondere la parola in un mondo pieno di oscurità e disperazione durante la preghiera di ieri sera reddit