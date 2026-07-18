Alle 18 di ieri sera si è tenuta la preghiera dedicata a Maria, rivolta a chi affronta momenti difficili. La recita, guidata da un sacerdote, invita a invocare la Madonna per trovare speranza e fede. La preghiera si svolge in un’atmosfera di raccoglimento, con le persone che si uniscono per chiedere conforto e luce nelle ore di oscurità.

La profonda invocazione a Maria di don Tonino Bello da recitare nei momenti di oscurità e prova per ritrovare la speranza e la luce della fede, affinché Lei ci accompagni verso l’aurora. Invochiamo la Madonna, pronti per ricevere il dono di una notte serena e risvegliarci ritemprati in una nuova alba di grazia, pregandola insieme a Padre Pio. Signore, rendi acuto il mio sguardo, in questo lungo cammino del mio pellegrinaggio terreno, affinché sappia riconoscere la Tua luce e mi lasci illuminare da essa anche nei luoghi più oscuri della sofferenza umana; così la mia gioia sarà perfetta, fino al punto più profondo, più basso della Tua incarnazione. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 18 luglio: invochiamo la Madonna in questa notte

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