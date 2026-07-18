Prato ha annunciato l'ingresso di due giovani in prestito dal Ravenna, con accordo ufficializzato ieri. I due sono stati già presentati al raduno e sono partiti con la squadra verso Sestola. La società biancazzurra ha anche comunicato che a fine mese aprirà un nuovo store. Questi movimenti segnano un ulteriore passo nel mercato della squadra, che continua a rinforzarsi in vista della nuova stagione.

Quella di ieri è stata un’altra giornata di ufficialità in casa Prato. Già, perché la società biancazzurra ha annunciato l’accordo con il Ravenna per il prestito annuale di due giovani, che già da lunedì hanno preso parte al raduno, partendo poi con il resto dei compagni alla volta di Sestola. Parliamo di Karim Zakaria e Luca Sermenghi, entrambi classe 2008. Nel primo caso si tratta di un centrale di difesa, cresciuto nel vivaio della Spal e nel giro della Nazionale marocchina Under 18. Nella scorsa annata è stato protagonista con la formazione Primavera del Ravenna, collezionando anche due presenze in Coppa Italia con la Prima Squadra. "Si distingue per struttura fisica, personalità, attenzione alla fase difensiva e buone doti in impostazione", lo descrive il club laniero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prato, ecco altri due colpi. A fine mese il nuovo store

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