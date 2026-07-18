La Porsche Taycan 2027 utilizza un cambio simulato che mira a migliorare l’esperienza di guida dell’auto elettrica. Sebbene le prestazioni, la fluidità e il comfort siano comparabili a quelli di un’auto con motore a combustione, l’aspetto emotivo e il coinvolgimento alla guida sono ancora inferiori. La tecnologia elettrica non ha ancora raggiunto il livello di coinvolgimento tipico delle vetture a motore termico.

Ciò che l’auto elettrica non è ancora riuscita a replicare a quella con motore a combustione interna è il coinvolgimento alla guida. Se sotto gli aspetti delle prestazioni, della fluidità di guida e del comfort le due tecnologie sono equiparabili, quando si parla di emozioni al volante l’auto elettrica ha ancora uno step da fare. Porsche prova a dire la sua anche sotto questo punto di vista introducendo sulla Taycan model year 2027 un cambio simulato a 8 rapporti, denominato E-Shift. Unito a un Electric Sport Sound rivisitato, tale tecnologia - opzionale - ha l’intento di coinvolgere maggiormente conducente e passeggeri lungo le strade più belle del pianeta, salvo poi usarla come un’elettrica "tradizionale" ogni qualvolta lo si desideri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Porsche Taycan 2027: al volante dell’elettrica con cambio simulato

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2027 Porsche Cayenne Electric: What You Need to Know

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