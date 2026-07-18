Sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo Ponte del Gatto, che collega l’ingresso principale di Cesenatico. Recentemente è stata completata la fase di demolizione del vecchio ponte, e sono stati avviati i lavori di fondamenta e strutturali. La posa delle nuove campate è prevista nelle prossime settimane. I lavori si concluderanno entro circa dieci mesi, secondo il cronoprogramma stabilito.

Continuano i lavori per la costruzione del nuovo Ponte del Gatto, il principale ingresso cittadino di Cesenatico. Nei giorni scorsi è stato concluso il getto del pulvino e del muro para-ghiaiala lato Levante e in questi giorni si eseguono lavorazioni propedeutiche al getto dei baggioli e del sostegno del paramento in muratura faccia-vista oltre al disarmo del pulvino e casseratura del muro para- ghiaia lato Ravenna. Gli operai impegnati sul cantiere stanno realizzando dunque gli appoggi veri e propri del ponte. Le prossime fasi saranno di demolizione della pavimentazione esistente, assemblaggio della carpenteria metallica e successivo varo del ponte, per poi procedere con la complessa operazione di spostamento definitivo dei sotto-servizi prima di passare alla realizzazione dell’impalcato e di tutte le conseguenti lavorazioni di finitura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ponte del Gatto, le fasi dei lavori . Sarà pronto in dieci mesi

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