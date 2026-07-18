Polonia | no al riconoscimento della convivenza fra coppie Lgbtq

In Polonia, un funzionario ha espresso il suo rifiuto a due proposte di legge che prevedevano la possibilità di stipulare contratti di convivenza per coppie LGBTQ+. La decisione è stata comunicata ieri, con un commento che ha negato il riconoscimento legale di tali unioni nel paese. Le proposte di legge erano state presentate per consentire formalizzazioni di convivenza tra persone dello stesso sesso, ma sono state respinte dall’autorità competente.

Diritti Il trumpiano Karol Nawrocki ieri ha detto «nie» a due disegni di legge che avrebbero permesso di stipulare in Polonia contratti di convivenza anche tra persone dello stesso sesso Diritti Il trumpiano Karol Nawrocki ieri ha detto «nie» a due disegni di legge che avrebbero permesso di stipulare in Polonia contratti di convivenza anche tra persone dello stesso sesso Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il trumpiano Karol Nawrocki ieri ha detto «nie» a due disegni di legge che avrebbero permesso di stipulare in Polonia contratti di convivenza anche tra persone dello stesso sesso. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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