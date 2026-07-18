polizia di stato e locale 9mila controlli a roma e milano

Durante i controlli effettuati dalla polizia di Stato e locale a Roma e Milano sono state identificate oltre 9.000 persone. Sono stati arrestati 15 soggetti, mentre 42 sono stati denunciati. Sono stati emessi 49 ordini di allontanamento e 80 cittadini stranieri sono stati condotti in questura. Inoltre, sono stati individuati 7 stranieri irregolari.

“Oltre 9mila persone identificate, 15 arresti e 42 denunce, 49 ordini di allontanamento, 80 cittadini stranieri condotti in questura e 7 irregolari in Cpr ai fini del rimpatrio: sono alcuni dei positivi risultati delle due maxi operazioni ad alto impatto condotte nelle ultime ore dalla polizia di Stato a Roma (150 agenti) e a Milano (“500 uomini e donne della Polizia di Stato impegnati, più 100 della Polizia locale)”. Lo ricorda il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che in un post sui suoi profili social scrive: “Un dispiegamento imponente di uomini e mezzi che nella Capitale ha interessato l’area archeologica del Colosseo, i Fori imperiali, le banchine della metropolitana, il parco di Colle Oppio e le vie limitrofe. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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