Polizia di Stato 9mila controlli a Roma e Milano

Da ilsole24ore.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le operazioni di polizia a Roma e Milano sono state identificate oltre 9.000 persone. Sono stati arrestati 15 soggetti, mentre 42 sono stati denunciati. Sono stati emessi 49 ordini di allontanamento e 80 cittadini stranieri sono stati condotti in questura. Inoltre, sette persone irregolari sono state trasferite in un centro di permanenza temporanea per il rimpatrio. Questi interventi rappresentano i risultati più significativi delle due grandi operazioni di polizia.

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“Oltre 9mila persone identificate, 15 arresti e 42 denunce, 49 ordini di allontanamento, 80 cittadini stranieri condotti in questura e 7 irregolari in Cpr ai fini del rimpatrio: sono alcuni dei positivi risultati delle due maxi operazioni ad alto impatto condotte dalla polizia di Stato a Roma e a Milano”. Lo ricorda il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che in un post sui suoi profili social scrive: “Un dispiegamento imponente di uomini e mezzi che nella Capitale ha interessato l’area archeologica del Colosseo, i Fori imperiali, le banchine della metropolitana, il parco di Colle Oppio e le vie limitrofe. A Milano sono state passate al setaccio le stazioni ferroviarie, le cinque linee della metropolitana, i percorsi delle linee bus 90, 91, 92 e 95 e l’area della fermata M4 Linate aeroporto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Polizia di Stato, maxi-operazione a Roma e Milano: 15 arresti e oltre 9mila identificati

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