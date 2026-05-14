Ponticelli intensificati i controlli della Polizia di Stato

Nella mattinata di oggi, nel quartiere Ponticelli, è stata condotta una vasta operazione con la presenza di numerosi agenti delle forze di polizia. L’intervento ha coinvolto diverse unità in un’azione di controllo di vasta portata. La operazione ha visto l’impiego di vari mezzi e personale volto a rafforzare i controlli nella zona. L’intera operazione si è svolta senza incidenti e ha coinvolto un grande numero di agenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata odierna è stata effettuata una vasta operazione ad “alto impatto” nel quartiere Ponticelli, con la massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia. L’attività in questione ha portato all’arresto di due soggetti, entrambi napoletani, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre un’altra persona è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato diverse persone, effettuato numerose perquisizioni e sequestrato diversi quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, cocaina ed hashish, nonché oltre 5 kg di tabacchi lavorati esteri (TLE). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ponticelli, intensificati i controlli della Polizia di Stato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Polizia di Stato Avellino: intensificati i controlli contro i reati e la violenza di genereLa Polizia di Stato di Avellino ha intensificato l’attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi, con particolare riguardo alla violenza... Leggi anche: Intensificati i controlli della polizia stradale: fioccano multe Temi più discussi: Napoli, intensificati i controlli a Porta Capuana: un arresto e sei denunciati; Omicidio a Ponticelli, ucciso Antonio Musella - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Agguato con omicidio, crivellato di proiettili 'o muccuso' Antonio Musella; Agguato Ponticelli con omicidio, crivellato di proiettili 'o muccuso' Antonio Musella. Controlli straordinari della Polizia di Stato a PonticelliNegli ultimi mesi, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico ... napolivillage.com Controlli dei carabinieri tra Ponticelli e Porta Capuana: denunce, sequestri e attività sospeseControlli dei carabinieri tra Ponticelli e Porta Capuana: denunce, sequestri di alimenti non tracciati e attività sospese. 2anews.it