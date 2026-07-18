Plautus Festival settant’anni di magia teatrale a Sarsina

Il Plautus Festival di Sarsina compie settant’anni. La prima rappresentazione del Miles Gloriosus si svolse il 14 luglio 1956 nel cortile delle scuole elementari. Da allora, l’evento si è consolidato come appuntamento teatrale annuale nella località. La manifestazione presenta produzioni ispirate alle opere di Plauto, con un programma che si svolge nel centro storico. La rassegna è organizzata senza interruzioni da oltre sette decenni.

Sono trascorsi settant’anni da quel 14 luglio 1956, quando nel cortile delle scuole elementari di Sarsina andò in scena la prima rappresentazione del Miles Gloriosus. Erano ancora le Celebrazioni Plautine, ma già dalle prime edizioni seppero richiamare un pubblico numeroso, proveniente da ogni parte d’Italia. Nel corso dei decenni il Festival è cresciuto, affermandosi sulla scena nazionale come uno dei principali punti di riferimento del teatro classico e della commedia. Sul palcoscenico del Plautus si sono alternati alcuni dei più grandi protagonisti del teatro italiano, da Giorgio Albertazzi a Michele Placido, Mariano Rigillo, Mario Scaccia, da Elisabetta Pozzi a Pamela Villoresi, Paola Quattrini, Vanessa Gravina e tanti altri artisti che hanno contribuito a scriverne la storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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