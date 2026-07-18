Un nuovo libro critica la mancanza di coraggio politico nel sostenere un ruolo più ampio dello Stato. L'autore evidenzia come nessuna forza politica sia disposta a affermare apertamente la necessità di rafforzare lo Stato nel futuro. La tesi principale sottolinea che una maggiore presenza pubblica potrebbe rappresentare una risposta alle sfide sociali ed economiche future. Il volume, pubblicato nel 2026, analizza il rapporto tra capitale e Stato e il ruolo dell’intelligenza sociale.

Se si volesse riassumere in una sola frase la tesi di fondo de «Il capitale contro lo Stato. L’intelligenza sociale e il futuro della democrazia» (Feltrinelli 2026) di Massimo Florio, si dovrebbe usare questa: «Nessuna forza politica sembra oggi avere il coraggio di dire chiaramente che nel futuro abbiamo bisogno di più Stato. Questa è invece l’ipotesi di lavoro assunta in questo libro». Di quale Stato c’è bisogno secondo Florio? Ci vuole uno Stato post-capitalista che sviluppi «un modo di produzione di beni e servizi che non risponda principalmente a meccanismi di mercato». L’idea di Florio è che la storia ci ha dimostrato che il settore pubblico ha fatto costantemente crescere l’economia almeno quanto hanno fatto le imprese e il capitale privato e, in certi periodi, come nel secondo dopoguerra, anche di più. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Più pubblico meno privato, una ricetta per il futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TAVOLA ROTONDA CANNABIS MEDICA: FACCIAMO IL PUNTO, PROGETTIAMO IL FUTURO!

Notizie e thread social correlati

Più alberi, meno cemento. La ricetta della biologa per le città ideali: “Il futuro? È la natura”Una nuova proposta di legge sulla rigenerazione verde mira ad aumentare gli alberi e ridurre l’asfalto nelle città, con l’obiettivo di contrastare il...

Artusiana tra crisi e rilancio. Più piccola e con meno stand: "Occorre trovare una ricetta"Alla Festa Artusiana, la tradizionale manifestazione culinaria, sono stati ridotti gli stand e le dimensioni complessive dell’evento.

Temi più discussi: Più pubblico meno privato, una ricetta per il futuro; Rigenerare i territori con i partenariati speciali pubblico-privati; Welfare aziendale, la pubblica amministrazione spende il 90% in meno rispetto al privato; Se il Tfr diventa un prodotto finanziario.

Sicurezza Stradale, c’è un miglioramento nei giovani => Meno adolescenti guidano, a dimostrazione che il mezzo privato a motore non è più l’unica scelta. Un’aumentata sensibilità alla sostenibilità e al risparmio li porta a considerare anche alternative di mob x.com

Meno mercato e nuova logica pubblico-privato. Il diritto alla salute secondo VittadiniParlare di aumentare la spesa per la sanità, come fa il rapporto realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà presieduta dal professor Giorgio Vittadini, e per di più partendo dal presupposto che ... ilfoglio.it

Fondazione Einaudi: Per la sanità serve più partenariato pubblico-privato. Meno costi e più innovazioneIn un momento in cui anche il Def si richiama, in tema di infrastrutture, al modello PPP cercando di coinvolgere capitali privati per l’edilizia sanitaria, un convegno organizzato dalla Fondazione ... quotidianosanita.it