Alla Festa Artusiana, la tradizionale manifestazione culinaria, sono stati ridotti gli stand e le dimensioni complessive dell’evento. La festa ha compiuto trent’anni e, rispetto all’edizione del 1997, si registra un calo di spazi e di espositori. Le spese in euro sono ora obbligatorie per i partecipanti. La gestione dell’evento sta cercando una nuova formula per rilanciare la manifestazione, che si svolge ogni anno a giugno.

La Festa Artusiana ha compiuto trent’anni. Da quel lontano giugno del 1997 di cose ne sono cambiate tante: negli stand si paga in euro invece che il lire, anzi, sempre più con valuta elettronica; la mappa della manifestazione, una volta cartacea, adesso è sugli smartphone; il problema della concomitanza con le partite della nazionale ai mondiali di calcio è stato diversamente risolto; si è perfino cambiato millennio. Oltre al compleanno, però, questa trentesima edizione aveva anche un’altra aspettativa: nelle intenzioni dell’ Amministrazione comunale doveva essere l’anno del rilancio della manifestazione che ha subìto i cambiamenti del tempo: la crisi del mondo del volontariato dopo la pandemia, l’evolversi dei costumi, l’esplodere degli adempimenti burocratici e della sicurezza, perfino l’alluvione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Artusiana tra crisi e rilancio. Più piccola e con meno stand: "Occorre trovare una ricetta"

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