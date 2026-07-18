Il Pisa sta cercando un nuovo attaccante dopo la partenza di Durosinmi verso il Genk, per una cifra tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Sul mercato ci sono diversi club di Serie B interessati a Compagnon, che potrebbe essere uno dei profili valutati dalla società toscana. Il reparto offensivo sarà uno dei settori maggiormente rinforzati in vista della prossima stagione. La trattativa con il giocatore e le alternative sono in fase di valutazione.

PISA, 18 LUGLIO - L’attacco sarà uno dei reparti che saranno maggiormente rinnovati in casa Pisa. Con la partenza vicina di Durosinmi, destinato al Genk per una cifra tra i 10 e gli 11 milioni di euro, la dirigenza nerazzurra sta sondando vari profili per il ruolo di attaccante. Oltre ad Abiuso, attaccante della Carrarese per il quale il club gialloblu chiede circa cinque milioni di euro, il Pisa starebbe sondando anche Mattia Compagnon. Attaccante classe 2001, cresciuto nella Juventus, è di proprietà del Venezia, contribuendo con due gol nella scorsa stagione alla promozione in A dei veneti. Al netto del numero dei gol, Compagnon ha convinto per le sue prestazioni, e vanta infatti l’interesse di molti club. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Pisa.

© Lanazione.it - Pisa, interesse per Compagnon: su di lui molti club di B

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Transmigrated as a doomed assistant, she hid her beauty, only to become the CEO's beloved !

Notizie e thread social correlati

Eav, interrogazione Fi su De Gregorio: “Incarico nullo e conflitti di interesse”. Lui: “Produrrà niente”Forza Italia ha presentato un’interrogazione parlamentare sulla nomina di Umberto de Gregorio come dirigente di Eav, contestando la validità...

Milan, De Condè su Karetsas: "Suscita l’interesse dei più grandi club europei"Il Milan sta monitorando Konstantinos Karetsas, trequartista del Genk nato nel 2007, considerato un talento emergente.

Argomenti più discussi: GdS – Compagnon avanza, Bozzolan come vice Augello; CorSport – Vai, Palermo qui c’è tutto per vincere.

Pisa, interesse per Compagnon: su di lui molti club di BAnche i nerazzurri si sarebbero inseriti alla lista di pretendenti per l’attaccante del Venezia ... msn.com

Pisa-Catanzaro, i convocati di Caserta: out Situm e Petriccione. Torna CompagnonSono 26 i calciatori convocati da mister Caserta per la sfida contro il Pisa di domani. Nelle fila giallorosse sono assenti Petriccione e Situm, entrambi acciaccati, mentre viene recuperato Compagnon. tuttomercatoweb.com