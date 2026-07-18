Piantedosi | Clemenza? Bisogna vedere le carte Io non firmo appelli

Notizia in breve

Il ministro dell’Interno ha dichiarato che non firmerà appelli sulla questione, sottolineando che bisogna attendere l’esame delle carte. Ha aggiunto che il caso, seppur toccante, riguarda un procedimento legale complesso e non si può agire di impulso. La sua posizione si distingue da quella di altri esponenti della maggioranza, che invece hanno espresso solidarietà e condanna. Nessuna decisione definitiva è stata presa finora.