Perin entra ed è subito decisivo | salva la Juve parando un calcio di rigore Il portiere dimostra di meritarsi la conferma
Il portiere della Juventus si rende protagonista, parando un rigore nel primo tempo contro il Basilea. La sua prestazione permette alla squadra di mantenere il risultato. Subito in campo, si dimostra determinante e si guadagna la conferma come titolare. La partita prosegue con il portiere impegnato in altre parate decisive, contribuendo alla stabilità della difesa. La sua presenza tra i pali si conferma fondamentale per la formazione.
di Francesco Spagnolo Perin subito decisivo contro il Basilea parando un calcio di rigore. Il portiere con la sua prestazione si merita la conferma alla Juve. Il precampionato della Juventus continua a offrire spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda i duelli interni e lo stato di forma dei singoli. Nell’ultima amichevole contro il Basilea, i riflettori si sono accesi sulla staffetta tra i pali. Spalletti ha scelto di dare spazio a entrambi i suoi estremi difensori, ma è stata la ripresa a regalare i guizzi più significativi, grazie a un ingresso in campo che ha subito lasciato il segno. Il portiere è entrato ad inizio secondo tempo al posto di Di Gregorio, ereditando i guantoni in un momento delicato della sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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