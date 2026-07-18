di Francesco Spagnolo Perin subito decisivo contro il Basilea parando un calcio di rigore. Il portiere con la sua prestazione si merita la conferma alla Juve. Il precampionato della Juventus continua a offrire spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda i duelli interni e lo stato di forma dei singoli. Nell’ultima amichevole contro il Basilea, i riflettori si sono accesi sulla staffetta tra i pali. Spalletti ha scelto di dare spazio a entrambi i suoi estremi difensori, ma è stata la ripresa a regalare i guizzi più significativi, grazie a un ingresso in campo che ha subito lasciato il segno. Il portiere è entrato ad inizio secondo tempo al posto di Di Gregorio, ereditando i guantoni in un momento delicato della sfida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perin entra ed è subito decisivo: salva la Juve parando un calcio di rigore. Il portiere dimostra di meritarsi la conferma

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