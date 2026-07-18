Perché la finale dei Mondiali si gioca in New Jersey

Da ilpost.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali si svolgerà allo stadio MetLife di East Rutherford, nel New Jersey, vicino a New York. La struttura, molto ampia, ha suscitato critiche riguardo alla qualità dell’erba e alla logistica dell’evento. La scelta del luogo è stata confermata nonostante le polemiche, e l’impianto ospiterà la partita decisiva del torneo.

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È vicino a New York, la città di Donald Trump, e lo stadio è molto grande; ci sono state però diverse critiche sull'erba e sulla logistica Il MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, sarà la sede della finale dei Mondiali di calcio. In realtà, per ragioni di sponsor durante i Mondiali si chiama New YorkNew Jersey Stadium, includendo anche il nome della grande (e ben più famosa) città vicina. La scelta di questo stadio per la finale è per certi versi ovvia: con i suoi 80.663 posti, è il più capiente tra quelli selezionati negli Stati Uniti, il paese che ha ospitato tutte le partite del Mondiale a partire dai quarti di finale. Solo un altro stadio in tutto il torneo aveva una capacità maggiore, l’Azteca di Città del Messico (80. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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