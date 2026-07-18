Perché ai Mondiali di calcio si gioca ancora oggi la finale che vale il terzo e quarto posto

Oggi 18 luglio 2026 si gioca la finale per il terzo posto dei Mondiali. La 'Finalina', pur essendo spesso discussa, continua ad avere un valore sportivo, economico e storico, assegnando la medaglia di bronzo e incidendo sul ranking FIFA. Nel corso degli anni ha regalato record, momenti memorabili e successi significativi per molte nazionali, confermandosi un appuntamento importante della Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Mondiali 2026: perché i gol di testa sono sempre più rari?; Perché non riconosciamo più le voci dei telecronisti ai Mondiali (a parte Adani, Pardo e pochissimi altri); Perché l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio sarà più lungo? La scaletta e la durata esatta in Spagna-Argentina; Francia inarrestabile: Marocco eliminato, Mbappé e Dembélé show.

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