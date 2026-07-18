Perché il turismo da solo non salva i borghi italiani dallo spopolamento

Lascio tutto e mi trasferisco sull’Appennino. La nuova vita dei borghi abbandonati. Boom di presenze nei piccoli centri. È il ritornello che da qualche anno popola social, giornali e trasmissioni tv. Eppure mentre il numero di visitatori nei borghi italiani cresce, lo spopolamento non si arresta. Davanti a questa narrazione martellante, fatta di programmi dedicati che spaziano dalla cultura all’enogastronomia, viene così da chiedersi quanto il turismo sia davvero una leva efficace per rivitalizzare i piccoli centri oppure una foglia di fico utile solo a una certa propaganda. Nel 2025 gli arrivi turistici nei borghi hanno segnato un +7,86 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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