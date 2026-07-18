Perché il turismo da solo non salva i borghi italiani dallo spopolamento
Negli ultimi tempi si registra un aumento di visitatori nei piccoli borghi italiani, con molti abitanti che decidono di trasferirsi sull’Appennino per una nuova vita. Tuttavia, questa crescita di presenze non basta a contrastare lo spopolamento che colpisce queste comunità. Nonostante il turismo porti più visitatori, i residenti continuano a diminuire, evidenziando come l’afflusso di turisti da solo non sia sufficiente a salvare i borghi dall’abbandono.
Lascio tutto e mi trasferisco sull’Appennino. La nuova vita dei borghi abbandonati. Boom di presenze nei piccoli centri. È il ritornello che da qualche anno popola social, giornali e trasmissioni tv. Eppure mentre il numero di visitatori nei borghi italiani cresce, lo spopolamento non si arresta. Davanti a questa narrazione martellante, fatta di programmi dedicati che spaziano dalla cultura all’enogastronomia, viene così da chiedersi quanto il turismo sia davvero una leva efficace per rivitalizzare i piccoli centri oppure una foglia di fico utile solo a una certa propaganda. Nel 2025 gli arrivi turistici nei borghi hanno segnato un +7,86 per cento. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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