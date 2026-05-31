Borghi italiani tra memoria e futuro | la Presidente di Archeoclub | Più servizi e conoscenza per fermare spopolamento

La presidente di Archeoclub ha dichiarato che i borghi italiani, che conservano identità e tradizioni, sono colpiti dallo spopolamento. Ha sottolineato la necessità di aumentare i servizi e migliorare la conoscenza del patrimonio locale per contrastare questa tendenza. La questione riguarda molte aree rurali, dove la diminuzione della popolazione mette a rischio la conservazione delle tradizioni e dei luoghi storici.

I borghi italiani custodiscono identità, tradizioni e memoria, ma sono segnati dallo spopolamento. Fanpage.it ha intervistato la dott.ssa Maria Rita Acone, presidente di Archeoclub Aquila, che ci ha spiegato il ruolo centrale di servizi, scuola e conoscenza per il futuro dei piccoli comuni italiani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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