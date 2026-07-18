La Juventus continua a monitorare la situazione di Richarlison, con il club che non ha ancora deciso di abbandonare l’idea di ingaggiarlo. Mentre alcuni allenatori considerano il giocatore sacrificabile, altri dirigenti vedono in questa operazione un’opportunità. Il mercato si sta muovendo con attenzione, tra nomi consolidati e possibili sorprese, e il lavoro di scouting si svolge in modo riservato. La strategia del club resta focalizzata sulla ricerca di un profilo che possa rafforzare la rosa senza compromettere gli equilibri.

Da un lato i nomi di sempre, dall’altro le occasioni e magari qualche sorpresa. Il mercato della Juve in questi primi giorni di governo Carnevali-Massara ha cambiato forma e passo, anche grazie a un lavoro certosino che si sviluppa sottotraccia. Il blitz portato a termine con Celik ne è una dimostrazione, al punto che i due dirigenti potrebbero proseguire su questa rotta. Tra le priorità c’è l’attaccante e i nomi gettonati sono chiari da tempo: un po’ come Celik, Kolo Muani è in cima alla lista dei dirigenti juventini da molto tempo e non solo lui. Le sorprese, però, non sono da escludere e dipende tutto dalle occasioni: il profilo di Richarlison è da tenere d’occhio perché può diventare una soluzione per risolvere le esigenze della Juve, considerato che il brasiliano è potenzialmente in uscita dal Tottenham. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per De Zerbi è sacrificabile, per Carnevali è un'occasione: perché la Juve non molla Richarlison

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