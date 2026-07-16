Richarlison-Juve in saldo | alternativa a sorpresa a Kolo Muani Contatto Carnevali-De Zerbi

Da juventusnews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un attaccante in scadenza con il Tottenham è al centro di trattative di mercato tra Juventus e altri club italiani. Si parla di una possibile alternativa a Kolo Muani, con un contatto tra un dirigente di un club italiano e l’allenatore di una squadra di Premier League. La trattativa coinvolge anche un rapporto preferenziale tra le società, che potrebbe semplificare gli scambi tra Italia e Inghilterra. La trattativa riguarda un trasferimento in saldo, senza dettagli sul nome dell’attaccante.

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per l’attaccante in scadenza col Tottenham. Esiste una corsia preferenziale, dal forte sapore neroverde, che unisce la  Juventus  e il  Tottenham  e promette di facilitare i contatti di mercato sull’asse Italia-Inghilterra. L’amministratore delegato bianconero  Giovanni Carnevali  vanta infatti un rapporto privilegiato e contatti frequenti con  Roberto De Zerbi, suo ex allenatore ai tempi del Sassuolo e oggi alla guida degli  Spurs. Nei giorni scorsi, il dirigente juventino ha sfruttato questo feeling per approfondire la situazione di  Guglielmo Vicario. Il portiere azzurro, in uscita dal club londinese dopo l’arrivo di Martin Dubravka, rappresenta la primissima alternativa dei bianconeri a “Dibu” Martinez dell’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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