L A CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO Genere: giallo horror padano Regia: Pupi Avati. Con Lino Capolicchio, Francesca Marciano, Gianni Cavina, Vanna Busoni, Pietro Brambilla, Andrea Matteuzzi, Bob Tonelli Le prime immagini di “Mustang”, il docufilm di Kasia Smutniak sul progetto con Taricone X Leggi anche › «Un viaggio struggente tra i ricordi che curano». Pupi Avati presenta il nuovo film, “Nel tepore del ballo” In un’estate non molto generosa di stimoli, ci vengono in aiuto alcune interessanti riedizioni, come questo campione di “horror padano” che negli anni Settanta aveva aperto una strada alternativa alla facile moda argentiana. Al centro... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi vuole scoprire un Pupi Avati decisamente sorprendente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nel tepore del ballo, recensione: fallimento e redenzione secondo Pupi AvatiIl regista Pupi Avati presenta un nuovo film ambientato nel mondo della televisione italiana, caratterizzato da una narrazione che alterna momenti di...

Al cinema resistono i campioni d'incasso, ecco Pupi Avati e le pecore detectiveAl cinema continuano a essere presenti i film più visti delle ultime settimane, tra cui il biopic su Michael Jackson e il secondo capitolo de Il...

Argomenti più discussi: La casa dalle finestre che ridono (1976) di Pupi Avati - Recensione; Luglio al cinema: tra ladri, rockstar e orrori rurali.

Le prime immagini di Mustang, il docufilm di Kasia Smutniak sul progetto con TariconeIn un’estate non molto generosa di stimoli, ci vengono in aiuto alcune interessanti riedizioni, come questo campione di horror padano che negli anni Settanta aveva aperto una strada alternativa alla ... iodonna.it

Scoprire una nuova nicchia: Italohorror - Da dove comincio? reddit

La ’Casa’ di Pupi Avati torna a ridere. Bastelli: Restaurata e in versione ineditaIl direttore della fotografia Cesare Bastelli fra i curatori di un cofanetto dell’horror cult. E con Pupi Avati a marzo sul set della serie ’Gotico padano’ per la Rai Pupi Avati e il noir padano, un ... ilrestodelcarlino.it