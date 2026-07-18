Per arginare l’ascesa di Vannacci Meloni e Salvini rispolverano il fascioleghismo

Da linkiesta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Meloni, Salvini e Meloni rilanciano posizioni nazionaliste e sovraniste, richiamando simboli e retoriche del passato fascioleghista. Nei comizi e nelle dichiarazioni pubbliche, i leader hanno adottato toni più duri, puntando su temi come immigrazione e sicurezza, con riferimenti a politiche dure e a simboli storici. Questa svolta si manifesta anche attraverso l’uso di slogan e immagini che richiamano il passato, in un momento in cui l’attenzione pubblica si concentra sulla crescita di figure come Vannacci.

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Giorgia Meloni si prepara ad affrontare la campagna elettorale e poi il voto con una linea più estremista di quella del 2022. Non era scontato, anzi. Molti osservatori, francamente ingenui, prevedevano una democristianizzazione di Meloni e del suo partito, Fratelli d’Italia, una conversione centrista in senso neogollista o addirittura merkeliano della presidente del Consiglio, anche attraverso una progressiva marginalizzazione della Lega. In qualche momento questa previsione è parsa avere qualche chance: sull’Ucraina, per esempio. Ma alla fine la coalizione di centrodestra va sempre più proponendo la faccia della destra-destra. Perché? Innanzitutto, l’avvicinarsi del clima elettorale accende gli animi e favorisce l’emersione del senso comune della destra italiana, a metà tra legge e ordine e «fate un po’ come vi pare»: un mix reazionario. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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