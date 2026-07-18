Pedullà | Frattesi? Rimarrebbe in Italia con piacere ma l’Inter vuole fare cassa

Frattesi preferirebbe restare in Italia, ma l’Inter cerca di vendere il giocatore per fare cassa. La trattativa resta aperta, con l’interesse del club nerazzurro a monetizzare. La situazione si svolge nel contesto di un calciomercato senza sosta, dove le operazioni di mercato continuano a essere al centro dell’attenzione. La volontà del calciatore e le strategie dell’Inter sono al momento le principali variabili.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il calciomercato dell’Inter non si ferma mai e i riflettori sono continuamente accesi sulle prossime mosse della dirigenza di Viale della Liberazione. Di recente, un importante aggiornamento sulla situazione interna alla rosa nerazzurra è arrivato direttamente da un video pubblicato sul canale YouTube di Alfredo Pedullà. Il noto giornalista ha analizzato nel dettaglio i piani del club meneghino, concentrandosi in particolar modo sul destino calcistico di Davide Frattesi. ULTIMISSIME PAROLE – « Non ne parliamo da venti giorni, è strano no? Non è un incedibile, anzi: da 3-4 sessioni di mercato si parla di una sua partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

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