Pedullà | Frattesi? Rimarrebbe in Italia con piacere ma l’Inter vuole fare cassa

Da internews24.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Frattesi preferirebbe restare in Italia, ma l’Inter cerca di vendere il giocatore per fare cassa. La trattativa resta aperta, con l’interesse del club nerazzurro a monetizzare. La situazione si svolge nel contesto di un calciomercato senza sosta, dove le operazioni di mercato continuano a essere al centro dell’attenzione. La volontà del calciatore e le strategie dell’Inter sono al momento le principali variabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Il  calciomercato dell’Inter  non si ferma mai e i riflettori sono continuamente accesi sulle prossime mosse della dirigenza di Viale della Liberazione. Di recente, un importante aggiornamento sulla situazione interna alla  rosa nerazzurra  è arrivato direttamente da un video pubblicato sul canale YouTube di  Alfredo Pedullà. Il noto giornalista ha analizzato nel dettaglio i piani del  club meneghino, concentrandosi in particolar modo sul destino calcistico di  Davide Frattesi. ULTIMISSIME PAROLE – « Non ne parliamo da venti giorni, è strano no? Non è un incedibile, anzi: da 3-4 sessioni di mercato si parla di una sua partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

pedull224 frattesi rimarrebbe in italia con piacere ma l8217inter vuole fare cassa
© Internews24.com - Pedullà: «Frattesi? Rimarrebbe in Italia con piacere ma l’Inter vuole fare cassa»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Inter: Frattesi e due big in vendita per fare cassaL’Inter ha deciso di mettere in vendita tre giocatori chiave, tra cui Frattesi e due altri big, per raccogliere fondi destinati alla prossima...

Inter, bivio Frattesi: il Nottingham può chiudere, ma lui vuole la Juve!Il Nottingham può chiudere l'acquisto di Frattesi dopo aver ceduto Anderson, ma il giocatore preferisce trasferirsi alla Juventus.

Pedullà: Spalletti gradisce Frattesi alla Juve, ecco cosa vuole l'Inter. Magari si stanca e va...E quindi tra narrazioni e suggestioni, con grande stima nei confronti di Carnevali, vi confermo che è nella lista di Spalletti, poi magari domani arriva il Nottingham o un altro club e lo porta via. fcinter1908.it

pedullà frattesi rimarrebbe inPedullà: 'Frattesi temporeggia e spera di andare alla Juve, Napoli: occhi su Dodo'Il giornalista ha poi aggiunto: 'Il Milan non ha perso tempo per Gila, la Roma non vuole partecipare ai giochini fatti da Greenwood' ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web