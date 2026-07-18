peanuts 2026 luglio 18

In Cina, con temperature molto alte, molte persone indossano il “facekini” per proteggersi dal sole. Si tratta di una maschera in tessuto che copre viso, collo e talvolta anche le orecchie. Le immagini mostrano gruppi di persone che camminano lungo le spiagge o in aree urbane, tutte con questa copertura colorata. Il fenomeno è diventato popolare come modo pratico per difendersi dal calore e dai raggi solari.

In Cina, dove le temperature in questi giorni sono particolarmente alte, per proteggersi dal sole va molto di moda il cosiddetto "facekini" Foto in bianco e nero di come passavamo le vacanze una volta: cioè più o meno come ora, negli stessi posti e con le stesse scocciature Un'etichetta nata sui social ha stimolato un dibattito su quanto ci si possa fidare degli uomini che sembrano in pace con la loro femminilità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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The Peanuts Movie July 1st 2026!

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