Peanuts 2026 luglio 18

Da ilpost.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In Cina, con temperature molto alte, molte persone indossano il “facekini” per proteggersi dal sole. Si tratta di una maschera in tessuto che copre viso, collo e talvolta anche le orecchie. Le immagini mostrano gruppi di persone che camminano lungo le spiagge o in aree urbane, tutte con questa copertura colorata. Il fenomeno è diventato popolare come modo pratico per difendersi dal calore e dai raggi solari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In Cina, dove le temperature in questi giorni sono particolarmente alte, per proteggersi dal sole va molto di moda il cosiddetto "facekini" Foto in bianco e nero di come passavamo le vacanze una volta: cioè più o meno come ora, negli stessi posti e con le stesse scocciature Un'etichetta nata sui social ha stimolato un dibattito su quanto ci si possa fidare degli uomini che sembrano in pace con la loro femminilità. 🔗 Leggi su Ilpost.it

peanuts 2026 luglio 18
© Ilpost.it - Peanuts 2026 luglio 18
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Peanuts Movie July 1st 2026!

Video The Peanuts Movie July 1st 2026!

Notizie e thread social correlati

Peanuts 2026 luglio 01La domanda riguarda il motivo per cui le donne possono sperimentare la fertilità o la concezione anche senza la presenza di un elemento maschile,...

Peanuts 2026 luglio 16Il 33 Thomas Street, edificio in cemento privo di finestre, ha ispirato film di spionaggio prima di essere coinvolto in uno scandalo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web