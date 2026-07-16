Notizia in breve

Il 33 Thomas Street, edificio in cemento privo di finestre, ha ispirato film di spionaggio prima di essere coinvolto in uno scandalo. Costruito interamente in cemento, si distingue per la sua struttura senza aperture. La sua immagine è diventata simbolo di mistero e segretezza, e recentemente è finito al centro di un caso legale. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto dello scandalo o sulle implicazioni legali.