Peanuts 2026 luglio 16
Il 33 Thomas Street, edificio in cemento privo di finestre, ha ispirato film di spionaggio prima di essere coinvolto in uno scandalo. Costruito interamente in cemento, si distingue per la sua struttura senza aperture. La sua immagine è diventata simbolo di mistero e segretezza, e recentemente è finito al centro di un caso legale. Non sono stati forniti dettagli sul contenuto dello scandalo o sulle implicazioni legali.
Interamente in cemento e senza finestre, il 33 Thomas Street ha prima ispirato film di spionaggio, e poi è finito davvero in mezzo allo scandalo della NSA A Cap d'Agde c'è chi va per stare nudo e chi per dedicarsi al libertinaggio: tutti sono attratti da un posto in cui «è vietato vietare» Un esperimento mentale proposto 50 anni fa dal filosofo Robert Nozick anticipò questioni che gli sviluppi tecnologici più recenti pongono ogni giorno in scala ridotta. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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