Una donna di 37 anni è stata denunciata per lesioni e minacce gravi dopo aver aggredito un’altra donna al parco Prato Smeraldo di Foligno. La vittima aveva chiesto semplicemente il permesso, quando è stata colpita e minacciata dall’aggressore. L’aggressione è avvenuta in un’area pubblica e immediatamente sono stati chiamati i carabinieri. La donna è stata identificata e portata in caserma, dove si trova adesso in attesa di ulteriori provvedimenti.

Una denuncia per lesioni personali e minacce gravi, questo il bilancio di un episodio avvenuto a Foligno, dove una donna di 37 anni è stata identificata e deferita all’autorità giudiziaria dopo un’aggressione nei pressi del parco Prato Smeraldo. Secondo quanto ricostruito, la vicenda sarebbe scaturita da motivi banali legati al passaggio su un marciapiede. L'intervento a Foligno La dinamica dell'aggressione L'intervento della 37enne e le conseguenze L'arrivo della Polizia e le indagini L’intervento a Foligno Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio a seguito di un’aggressione avvenuta alcune settimane fa nei pressi del parco Prato Smeraldo a Foligno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna a Foligno, aggredita al parco da una 37enne perché chiedeva solamente permesso: l'epilogo

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