Paul Seixas, giovane ciclista francese di 19 anni, ha concluso terzo nella quattordicesima tappa del Tour de France 2026 a Le Markstein. Durante la tappa, ha mantenuto il passo con Jonas Vingegaard in salita, dimostrando un’elevata resistenza per la sua età. Seixas ha già ottenuto risultati significativi nel corso della corsa e si avvicina al podio generale della competizione.

Paul Seixas continua a sorprendere tutti al Tour de France 2026. A soli 19 anni, il talento francese ha chiuso terzo anche a Le Markstein, nella quattordicesima tappa della Grande Boucle, restando incollato in salita a Jonas Vingegaard, un dettaglio che pesa tantissimo se si considera la sua età. Il corridore della Decathlon CMA CGM ha mostrato ancora una volta di avere gambe e testa da campione. Sul Col du Haag ha tenuto il ritmo dei migliori, escluso un inarrivabile Tadej Pogacar, confermando di poter già competere con gli uomini di classifica nelle tappe più dure. Una prestazione che rafforza l’idea di un corridore destinato a diventare un punto di riferimento per il ciclismo francese (cosa ormai già scontata). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas gioiello sempre più lucente. Il ‘nuovo Hinault’ mette nel mirino il podio a 19 anni

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