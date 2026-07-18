Secondo fonti interne, non ci sarebbero segnali di un addio di Rabiot alla squadra. A Milanello, si parla di un rapporto ancora stabile tra il centrocampista e l’allenatore, anche se l’attenzione resta alta sulle voci di mercato. Le comunicazioni ufficiali non indicano cambiamenti imminenti, mentre l’attenzione si concentra sulle dinamiche tra giocatore e staff tecnico. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito a possibili sviluppi nelle prossime settimane.

A Milanello l'ombra di Massimiliano Allegri continua ad aggirarsi tra gli spogliatoi. In particolare su un armadietto: quello di Adrien Rabiot. Il rapporto tra i due era notoriamente più che positivo. Allegri ha trovato in Rabiot l'interprete ideale della sua idea di centrocampo: fisicità, inserimenti, personalità e quando a fine maggio il tecnico livornese ha lasciato il Milan, la prima domanda che si sono fatti tutti i tifosi rossoneri è stata immediata: "Rabiot lo seguirà?". Le voci di un possibile addio (direzione Napoli) si sono rincorse per settimane, alimentate anche dal fatto che il centrocampista transalpino non abbia mai fatto mistero della sua stima per l'ormai ex allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pasotto: "Rabiot? Da quel che filtra non ci sarebbe aria di addio"

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Temi più discussi: Pasotto sul futuro di Rabiot: Da quel che filtra negli ultimi giorni, non ci sarebbe questa volontà di scisma; Pasotto: A Milanello aleggia ancora lo spettro di Allegri. O meglio, aleggia in particolare sopra l'armadietto di Rabiot; Pasotto: Amorim ha la tentazione di piazzare Saelemaekers a sinistra, ma a quel punto bisognerebbe prendere un titolare a destra.

Pasotto: A Milanello aleggia ancora lo spettro di Allegri. O meglio, aleggia in particolare sopra l'armadietto di RabiotMarco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan. milannews.it

Pasotto: Amorim ha la tentazione di piazzare Saelemaekers a sinistra, ma a quel punto bisognerebbe prendere un titolare a destraMarco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan, concentrandosi soprattutto sul centrocampo. milannews.it