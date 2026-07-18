Palermo trova una busta con proiettili sul fondale dell' Addaura | scattano le ricerche in mare

Da gazzettadelsud.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna che si trovava in acqua all’Addaura, a Palermo, ha scoperto questa mattina una busta di plastica contenente diversi proiettili sul fondale marino. Sul posto sono state avviate le ricerche in mare per recuperare eventuali altri oggetti e verificare la provenienza della scoperta. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per determinare l’origine dei proiettili e valutare eventuali collegamenti con altre attività illegali nella zona.

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Una donna questa mattina mentre si trovava in acqua all’Addaura a Palermo ha trovato in fondo al mare una busta di plastica con dentro diversi proiettili. L'involucro è stato recuperato e consegnato ai carabinieri del nucleo radiomobile. Al via le ricerche dei sub Nella zona interverranno anche i sub per cercare se ci sono armi abbandonate in mare. Il ritrovamento è stato segnalato alla procura. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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