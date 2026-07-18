Il Partito Democratico di Poggio a Caiano sta portando avanti una campagna per riqualificare il parco del Bargo, con un’assemblea recente e una raccolta di firme in corso. La questione riguarda la gestione e la restituzione dell’area ai cittadini. La protesta si concentra sulla volontà di recuperare l’uso pubblico del parco, che rimane al centro delle richieste della comunità locale.

Il Partito Democratico di Poggio a Caiano sul parco del Bargo continua la battaglia per restituirlo ai cittadini. C’è stata un’assemblea e ora è partita una raccolta di firme. "L’assemblea – scrive il Pd in una nota - ha permesso di dimostrare che, a partire dal 1 gennaio 2013, non c’è stata nessuna occupazione abusiva o senza titolo del parco. Dall’ottobre 2012, vista la volontà del Comune di acquisire il Bargo (oltre al Podere Le Buche e alla Palazzina Reale) attraverso il federalismo demaniale, il Demanio ne consentiva l’uso a fronte del pagamento di una indennità di occupazione e della manutenzione, regolarmente effettuata negli anni di utilizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Palandri aveva in mano un atto concluso"

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